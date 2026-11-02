وزير الرياضة يهنئ السباح زين هشام بذهبية أولمبياد الشباب داكار 2026

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، السباح المصري زين هشام، لتتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة ضمن منافسات السباحة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار "2026"»، المقامة حاليًا في العاصمة السنغالية داكار، بعد أن أنهى السباق بزمن 52.16 ثانية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة للرياضة المصرية، ويعكس ما تتمتع به المواهب المصرية الشابة من قدرات تؤهلها للمنافسة على أعلى المستويات الدولية، مشيدًا بالجهد الذي بذله اللاعب والجهاز الفني المرافق له.

وقال جوهر نبيل،:"أتوجه بخالص التهنئة للبطل زين هشام على هذا الإنجاز التاريخي في المحفل الأولمبي للشباب، ونفخر بما قدمه من أداء مشرف"، كما وجه التهنئة إلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والكابتن محمد مطيع رئيس البعثة المصرية بداكار، كما تقدم الوزير بالتهنئة الي الاتحاد المصري للسباحة برئاسة الكابتن نادر عبده صالح ، متمنياً التوفيق لباقي أعضاء البعثة المصرية في مشاركتهم بالدورة.

وتشارك البعثة المصرية في الدورة بـ45 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 19 لعبة رياضية، وسط طموحات بتحقيق نتائج مميزة.