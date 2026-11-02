عقدت قيادات القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، اليوم الاثنين، اجتماعًا في مدينة الناصرة، هو الأول بينهما منذ انتخابات الكنيست، لبحث تنسيق التحركات السياسية والبرلمانية خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت وكالة «صفا» الفلسطينية أن الاجتماع انعقد في فندق «رمادا»، واستهدف تعزيز التعاون بشأن القضايا السياسية والوطنية التي تهم المجتمع العربي، وبناء أرضية مشتركة للعمل خلال الاستحقاقات المقبلة.

وبحسب موقع «بانيت» وقناة «هلا»، شارك في اللقاء رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، ورئيس كتلتها البرلمانية، أحمد الطيبي، إلى جانب نواب وممثلين عن أحزابها، بينما شارك عن القائمة الموحدة رئيسها منصور عباس والنائب وليد الهواشلة.

وأشار الموقع إلى أن اللقاء يستهدف تنسيق خطوات القائمتين قبل بدء مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج مع الأحزاب لتحديد النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وعقب الاجتماع المشترك، عقدت كتلة «المشتركة» اجتماعًا داخليًا لاستكمال بحث الملفات السياسية والبرلمانية وبلورة خطوات العمل، وفق وكالة «صفا». واقتصرت المعلومات المنشورة عن اللقاء المشترك على أهداف التنسيق، بينما تظل تفاصيل مخرجاته وتوصيات القائمتين بشأن التكليف مرتبطة بإعلاناتهما الرسمية.

وحصلت القائمتان على 19 مقعدًا في انتخابات 27 أكتوبر، بواقع 11 مقعدًا لـ«المشتركة» وثمانية لـ«الموحدة»، مقابل 48 مقعدًا للأحزاب اليهودية الأربعة المعارضة لنتنياهو، و53 للأحزاب المحسوبة على معسكره، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

ومن المقرر أن يستقبل هرتسوج ممثلي «الموحدة» ثم «المشتركة» الخميس المقبل، ضمن مشاورات تبدأ الأربعاء وتستهدف بحث فرص تشكيل الحكومة بعد تعثر حسم الأغلبية في الانتخابات.