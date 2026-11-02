ندوة حوارية تستعرض الحكاية الشعبية السعودية في معرض الجزائر الدولي للكتاب

أقامت هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن مشاركة المملكة ضيف شرف في الدورة التاسعة والعشرين من معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026، ندوة حوارية بعنوان "الحكاية التي لا تشيخ في الأدب السعودي"، قدّمتها الدكتورة منال العمري في قاعة المحاضرات الكبرى، بحضور عدد من المهتمين بالفكر والأدب.

وتناولت الندوة الحكاية الشعبية بوصفها مستودعاً غنيا لذاكرة المجتمع، مستلهمةً ذلك من ذاكرة المكان، وأصوات الرواة، وحكايات المجالس التي عبرت الأجيال، ومسلطةً الضوء على قيمتها الفنية وأثرها في تطور الأدب والسرد.

وأكدت العمري أن التراث السردي والحكائي يمكن أن يتحولا إلى قوة دافعة للإبداع، مبينةً إسهامهما في تجديد الرؤى وبناء المشهد الثقافي وتعزيز الحوار الفكري.

وناقشت الندوة حضور الأدب السعودي في الحوارات الفكرية العربية، مسلطةً الضوء على أهمية الاحتفاء بالكتاب والتراث بوصفه نافذة لفهم تاريخ الأدب ومسارات تطوره، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والتقارب بين الشعبين الشقيقين.