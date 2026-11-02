كوريا الجنوبية: رئيس البلاد وقع ضحية لتسريب بيانات حساسة

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وقع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج ضحية لواقعة تسريب بيانات بالغ الحساسية.

ووفقًا لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة العامة الكورية الجنوبية ونُشر اليوم الاثنين، تردد أن المعلومات الشخصية للرئيس ظلت متاحة على شبكة الإنترنت لعدة أشهر، وشملت أرقام جوازات السفر وتواريخ الميلاد وتفاصيل صلاحية الجوازات.

وأفاد التقرير بأن التسريب لم يقتصر على الرئيس ذاته، بل شمل زوجته ومستشاريه الأمنيين وموظفي مكتبه وحرسه الشخصي وطبيبه الخاص وعددًا من الصحفيين.

وأفادت الوكالة الكورية الجنوبية بأنه تم نشر البيانات على منصة أمنية مدفوعة في ملف إكسل بعنوان "قائمة الركاب (جمهورية كوريا-بلجيكا)"، ويُعتقد أنه قائمة ركاب الطائرة الرئاسية خلال رحلة لي إلى أوروبا في يونيو الماضي.

وأعلن مكتب الرئيس فتح تحقيق في الواقعة واتخاذ إجراءات مضادة فورية.