كشف محمد الحبشي، وكيل أعمال المدرب الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك، أن الأخير رحل رسميًا عن القيادة الفنية للفريق الأبيض بعد اتفاقه مع مرتضى منصور على الرحيل بالتراضي.

وكان قرر مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، إقالة ميتشو من تدريب الفريق، بعد الاجتماع مع مرتضى منصور داخل مقر النادي، وذلك بعد عودة بعثة الفريق من الكونغو، عقب الخسارة القاسية من مازيمبي الكونغولي 3 – 0، بالجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال وكيل أعمال ميتشو في تصريحات تلفزيونية:" رحيل ميتشو عن الزمالك تم بالتراضي بينه وبين مرتضى منصور بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية المتعلقة بالشرط الجزائي في عقده".

وأضاف:" ميتشو لم يكن حزينًا بعد قرار إقالته من تدريب الفريق، الرجل يتفهم جيدًا طبيعة كرة القدم الحديثة خاصة في ظل تخبط النتائج والظروف المحيطة، في النهاية تدريبه للزمالك صفحة وانتهت".

وأكمل محمد الحبشي وكيل أعمال المدرب الصربي حديثه:" ميتشو لم يفكر في الاستمرار مع الزمالك، رحيله تم بالاتفاق مع المسؤولين".

وفي نهاية حديثه.. نفى وكيل أعمال ميتشو إصابة المدرب بمرض السرطان كما تردد في الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن محاضرته مع لاعبي الزمالك قبل مباراة مازيمبي فهمت بشكل خاطئ، كاشفًا بأنه كان يحفز اللاعبين فقط نظرًا لقوة المواجهة.