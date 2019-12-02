لجنة الإعداد لمفاوضات السلام السودانية تبحث ترتيبات الجولة المقبلة

عقدت اللجنة الخاصة بالإعداد لجولة المفاوضات القادمة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، اجتماعًا اليوم /الاثنين/ برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي؛ لبحث ترتيبات جولة المفاوضات المقررة في جوبا عاصمة جنوب السودان يوم 10 ديسمبر الجاري.

وضم الاجتماع عضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا ومحمد حسن التعايشي، ووزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ورئيس مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ورئيس مفوضية السلام سليمان محمد الديبلو، وعددًا من الخبراء والمختصين بشأن التفاوض من الوزارات المختلفة.

وناقش الاجتماع الترتيبات والموضوعات المتعلقة بإنجاح جولة المفاوضات القادمة، وسترفع اللجنة تقريرها للمجلس الأعلى للسلام.