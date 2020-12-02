قال جهريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «اليونيسيف»، إنه على مدار أكثر من 75 عامًا، تعمل اليونيسيف على مساعدة الحكومات في دعم الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة تدعم ما يقرب من 900 دولة حول العالم، في توفير حقوق الأطفال في الصحة والتعليم والتغذية بالإضافة إلى التخلص من الفقر، مشيرًا إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم للأطفال في كل أوجه الحياة المختلفة.

وأوضح أن المنظمة تعمل مع الوزارات المصرية المعنية، والجهات الوطنية الأخرى كالمجلس القومي للأمومة والطفولة على مدار عقود للحفاظ على حقوق الأطفال، مشيرًا إلى الاحتفال باليوم العالمي للطفل بشكل رياضي، وباتفاقية حقوق الأطفال، خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن اتفاقية حقوق الأطفال تحدد المسؤوليات الخاصة بالدول الموقعة عليها لتحقيق أفضل مستوى معيشي للأطفال، وترفع الوعي بضرورة حصولهم على هذه الحقوق، ناصحًا أولياء الأمور بالالتزام بالاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا لوزارة الصحة، حفاظًا على صحة أطفالهم.

وذكر أن اليونيسيف قدمت المساعدة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم، بدعم أعمال تطهير المدارس بمحافظة المنيا، قبل بدء العام الدراسي الحالي، مشيدًا بجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم عن بعد خلال جائجة كورونا، وتفعيل نظام التعليم الهجين.

ولفت إلى تعاون المنظمة مع الوزارات المصرية المعنية لإيصال خدمة الإنترنت للأطفال في الأماكن النائية ليتمكنوا من مواكبة منظومة التعليم عن بعد، منوهًا بتواصل جهود اليونيسيف في مكافحة التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستكمل أنه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تم إطلاق برنامج «مشواري» لدعم ريادة الأعمال، والتي يستهدف ما يقرب من 20 ألف شاب، مضيفًا أن هناك دعم على أعلى مستوى في مصر فيما يتعلق بقضايا الشباب من أجل تأهيلهم وتطوير مهاراتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=mAh75FDlFos