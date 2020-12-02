 حبس أم ألقت طفلها الرضيع خلف مقابر منيا القمح 4 أيام على ذمة التحقيقات - بوابة الشروق
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حبس أم ألقت طفلها الرضيع خلف مقابر منيا القمح 4 أيام على ذمة التحقيقات

رضيع
رضيع
فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 1:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 1:51 م
أمرت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، بحبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بإلقاء طفلها الرضيع خلف منطقة مقابر النصارى ببندر منيا القمح.

كما أمرت النيابة بإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على طفل حديث الولادة خلف منطقة مقابر النصارى، بمنيا القمح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11433 إداري منيا القمح لسنة 2020.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع الطفل بمستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى ضبط والدة الطفل، وتُدعى م.ح، 23 سنة، تبين أنها ألقت طفلها بعد 10 أيام من ولادته، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبسها على ذمة التحقيق، وإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية.

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