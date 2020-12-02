فرنسا: 3594 حالة مصابة بكورونا يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

تشهد فرنسا انخفاضا في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل العناية المركزة، حيث يوجد 3594 حالة يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة مقابل 3739 في اليوم السابق.



وقالت السلطات الصحية الفرنسية، حسبما ذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 1.571 حالة دخول جديدة بالمستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 1257 حالة أول أمس الاثنين.



وأكدت السلطات الصحية الفرنسية أنه يوجد حاليا 27.611 مريضا مصابا بكوفيد-19 داخل المستشفيات في فرنسا مقابل 28.229 حالة أمس الثلاثاء.



وكانت الإحصاءات الصادرة عن السلطات الصحية في فرنسا قد أظهرت أمس الثلاثاء، تسجيل حصيلة يومية تقل عن 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، حيث رصدت 8083 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهو ارتفاع كبير من 4005 حالات أول أمس الاثنين، لكنه يبقى دون مستوى العشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي. ولم يحدث، منذ منتصف سبتمبر الماضي، أن قل عدد الإصابات اليومية بالفيروس عن 10 آلاف حالة.



يذكر أن عدد الوفيات في فرنسا بسبب عدوى كوفيد-19 ارتفع بواقع 775 إلى 53506 حالات وبلغ المتوسط المتحرك للوفيات في سبعة أيام 467، منخفضا عن مستوى 500 حالة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



يشار إلى أن إجمالي الإصابات في فرنسا بلغت مليونين و230571 حالة، وهي خامس أعلى حصيلة في العالم.