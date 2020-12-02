محافظ القاهرة يتابع التزام المحال بوسط البلد ومدينة نصر بمواعيد الإغلاق المقررة

قام خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة مساء اليوم الثلاثاء، في عدد من مناطق وأحياء العاصمة، شملت منطقة وسط المدينة ومدينة نصر، للتأكد من التزام المحال بمواعيد الإغلاق التى قررها مجلس الوزراء، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي بدأ تطبيقها اليوم والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.

وبموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها صيفا في الساعة 7 صباحا على أن يتم الإغلاق في تمام الساعة 11 مساء، أما فيما يتعلق بفصل الشتاء فستكون المواعيد من الساعة 7 صباحا وحتى 10 مساء.

وبالنسبة للبازارات والمطاعم سيكون العمل صيفا بداية من الساعة 5 صباحا وحتى الواحدة صباحا صيفا، بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساء.. أما فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فستكون مواعيد عملها من 8 صباحا حتى 7 مساء صيفا، ومن 8 صباحا حتى 6 مساء شتاء.

كما سيتم يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا وحتى 12 مساء صيفا، وفي الشتاء من 7 صباحا حتى 11 مساء، كما ستفتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 5 صباحا وحتى الواحدة صباحا صيفا وشتاء.

جدير بالذكر أنه يتم استثناء السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات من القرار، كما سيتم استمرار خدمة "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.