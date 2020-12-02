ماكرون وجوتيريش يستضيفان مؤتمرا دوليا لمساعدة لبنان اليوم

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أكدت الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيستضيفان مؤتمرا دوليا عبر الفيديو من باريس بشأن مساعدة لبنان اليوم الأربعاء.

يأتي هذا ضمن متابعة الرئيس الفرنسي لجهوده فيما يتعلق بمساعدة لبنان في أعقاب انفجار بيروت الهائل في أغسطس.

وسيركز مؤتمر اليوم على مساعدة الشعب اللبناني.

وتتوقع الحكومة الفرنسية حضور رؤساء دول ومنظمات دولية ومانحين ومنظمات غير حكومية وممثلين عن المجتمع المدني اللبناني.

وذكر مكتب ماكرون أن المؤتمر يهدف إلى إجراء تقييم أولي للمساعدات التي تلقتها البلاد حتى الآن والمساعدات التي يحتاجها لبنان حاليا.

ويقدر خبراء ماليون لبنانيون أن البلاد ستكون بحاجة لمساعدات إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار.