 الزمالك يفرض حظرا إعلاميا بعد توديع كأس مصر - بوابة الشروق
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الزمالك يفرض حظرا إعلاميا بعد توديع كأس مصر

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 1:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 1:58 م

قرر عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك فرض الحظر الإعلامي على جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري وعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة أو استخدام الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تصريحات.

وجاء ذلك القرار لفرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز في المرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق مسابقة الدوري العام.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لأولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة المقررة أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.


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