اغتيال فخري زاده: مسؤول سعودي ينفي الاتهامات الإيرانية

نفى مسؤول سعودي رفيع الاتّهامات التي وجّهها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى المملكة بالضلوع في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده الأسبوع الماضي قرب طهران.

وكان وزير الخارجية الإيراني تحدث في حسابه على تطبيق انستغرام عن مؤامرة في إشارة إلى لقاء سري مفترض جرى في السعودية بين ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

إلا أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير رد على هذا الاتهامات عبر تغريدة على تويتر "يبدو أنّ اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أيّ لوم على المملكة واتّهامها بتسبّبها بما يحدث في إيران. ربّما عندما يحدث -لا قدّر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتّهم المملكة بالتسبّب بها أيضاً" ،