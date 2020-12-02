 الحوثيون يدينون زيارة السفير الأمريكي لمحافظة المهرة شرقي اليمن - بوابة الشروق
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الحوثيون يدينون زيارة السفير الأمريكي لمحافظة المهرة شرقي اليمن

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 4:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 4:57 م

أدانت حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) اليوم الأربعاء، زيارة كريستوفر هنزل، السفير الأمريكي لدى الحكومة الشرعية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، لمحافظة المهرة، شرقي البلاد.

وقال عبدالعزيز حبتور، رئيس حكومة الحوثيين:"تجول سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى حكومة العملاء في المهرة عشية عيد الاستقلال مستفزة لكل يمني حر وشريف".

وأضاف :"الخطوة الأمريكية تفضح حقيقة التواجد السعودي في المهرة بكونه تمهيد لقدوم جحافل الأمريكيين، وتكشف ان التحالف الذي تظهر في واجهته السعودية، هو أداة لتحقيق المصالح الأمريكية الصهيونية بالدرجة الأولى"، على حد قوله.

ووصل السفير الأمريكي لدى اليمن يوم الاثنين، إلى محافظة المهرة، قادما من الرياض في زيارة مفاجئة غير معلن عنها، والتقى بالمحافظ محمد علي ياسر.


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