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أقيم في باكستان مسابقة فريدة من نوعها لاختيار ملكة جمال طيور الحمام، والذي شهد ظهور أنواع غريبة من الحمام.

تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، أشارت فيه إلى أن الطيور التي تشارك في المسابقة لا تُباع لكن الهدف من عرضها هو تقديمها لهواة تربية الحمام.

ويشارك 150 حمامة تشارك في مسابقة ملكات جمال الحمام، حيث تقام المسابقة لأول مرة في باكستان.

وأوضح التقرير، أن معايير اختيار ملكة جمال الحمام تشمل الارتفاع والقوة والريش، كما أن تربية الحمام هواية شائعة في الريف الباكستاني.

وتتوفر في باكستان أنواع نادرة من الحمام تحظى تربيتها باهتمام قطاعات واسعة من الباكستانيين، وتشتهر باكستان بحمام زاجل قادر على الطيران بشكل أفقي.