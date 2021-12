المخرج الصربي إمير كوستوريتسا: والدي ووالدتي دفعاني إلى الدراسة ولولاهما لأصبحت منحرفا

قال المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، أن والديه هم وراء نجاحه حاليا، مشيرا أنهم مهدوا له طريق النجاح.



وأضاف المخرج الصربي، خلال ندوته ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه في دراسته لم يكن ناجحا، وكان يقوم بالجوال في الشارع، مؤكدا أنه بعد ذلك قام والديه بدفعه للدخول إلى الكلية ولولا وجودهما لكان أصبح منحرفا.



وأوضح كوستوريتسا، أنه قام بـإخراج الكثير من الأعمال المهمة علي مدار تاريخه، حيث كانت البساطة أهم سمة كانت تتمتع به أعماله، مشيرا أن استخدامه للجاذبية في أفلامه هي أهم الأشياء التي تعلمها خلال دراسته، خاصة مع أبطال العمل، لكي يتعلق بهم المشاهدين ويتفاعلوا معهم.



إمير كوستوريتسا، هو أحد أبرز المخرجين في صربيا، إذ حصدت أفلامه جوائز عديدة من كبرى المهرجانات الدولية، من بينها حصوله مرتين على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي، عن فيلميه "When Father Was Away on Business" و"Underground"، وجائزة الدب الفضي من مهرجان برلين، عن فيلمه "Arizona Dream"، فيما حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان كان عن فيلمه "Time of the Gypsies".



كما تم اختياره عام 1993 كعضو لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، فيما أصبح رئيسا للجنة تحكيم نفس المهرجان عام 2005.