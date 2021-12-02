عبدالله جمعة: الأهلي فاوضني وفضلت التجديد للزمالك

أكد عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مسؤولي النادي الأهلي دخلوا معه في مفاوضات من أجل التعاقد معه، وذلك قبل أن يجدد عقده مع الزمالك.

وقال عبدالله جمعة في تصريحات تليفزيونية: «كانت هناك مفاوضات من جانب النادي الأهلي معي في الفترة الأخيرة، ولكنني فضلت الاستمرار مع نادي الزمالك وتجديد عقدي مع النادي الأبيض».

وأضاف: «أتواجد مع الزمالك منذ 4 سنوات، وأشعر بالراحة داخل القلعة البيضاء، لذلك قررت تجديد عقدي مع النادي».

وتابع: «لم أفرض أي شروط من أجل تجديد عقدي الزمالك، حيث جلست مع رئيس الزمالك وجددت عقدي دون أي شروط».