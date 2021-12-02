 رويترز: وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتجه غدا لتقديم استقالته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رويترز: وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتجه غدا لتقديم استقالته


نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 9:52 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 9:52 م

أفادت قناة العربية الإخبارية، منذ قليل، بأن جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني ينوي تقديم استقالته غدا.

 

وقالت العربية نقلا رويترز، في تغريدة عبر تويتر: وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتجه غدا لتقديم استقالته.


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