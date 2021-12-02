رويترز: وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتجه غدا لتقديم استقالته

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أفادت قناة العربية الإخبارية، منذ قليل، بأن جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني ينوي تقديم استقالته غدا.
وقالت العربية نقلا رويترز، في تغريدة عبر تويتر: وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتجه غدا لتقديم استقالته.