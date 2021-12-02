أبوتريكة: صلاح ظلم وهنوصله الكرة الذهبية لحد البيت لو فاز بكأس الأمم

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يرى محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تعرض للظلم بسبب ترتيبه عالميا.

وكانت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسة، قد أعلنت ترتيب محمد صلاح السابع عالميا وتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السابعة في تاريخه.

قال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: «في رأيي أن صلاح ظلم بترتيبه السابع على العالم، ولابد أن يستمر فيما يقدمه حاليا».

وأضاف أبوتريكة: «صلاح يحقق لقب كأس الأمم الإفريقي ويصعد منتخب مصر لكأس العالم "ونوصلك الكرة الذهبية لحد البيت"».

وأكمل: «في الهدف الثاني تعرض صلاح لكم كبير من الضغط ولكن سرعته وقوته منحته الفرصة للانفراد بالحارس وتسديد الكرة».

وأتم: «أداء مميز ويجب أن يستمر في تقديم أفضل ما لديه، هدف مميز ربنا يحميه ويكفيه شر الإصابات».

وكان صلاح قد أمن صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفين أمام إيفرتون في مباراة حقق فيها الريدز الفوز بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الإنجليزي الممتاز.