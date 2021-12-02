ميدو: لاعبو المنتخب كانوا خائفين أمام لبنان

انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وأندية أوروبية كبيرة سابقًا، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب الوطني خلال مباراة لبنان، في كأس العرب.

وحقق منتخب مصر الفوز على لبنان بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية : «طول عمري أعرف أن اللاعبين الدوليين لديهم ثقة كبيرة ولكن كنت أشعر أن اللاعبين في مباراة متوترين«.

وتابع: «شعرت أن اللاعبين يشعرون بخوف، حرصًا منهم على الحفاظ على مكانهم في تشكيل منتخب مصر بسبب اختيارات كيروش والابتعاد عن التشكيل الأساسي».

وأوضح: «مفيش مدرب بيعمل كدة، لاعب بيلعب رقم 8 وهو إمام عاشور استبعد بسبب كورونا وتم استدعاء أحمد حجازي، لاعب مدافع، بدلا منه!».