دراسة تؤكد ضرورة تلقي لقاح كورونا: الإصابات الحادة بالفيروس تقلل العمر الافتراضي للمتعافين

أكدت دراسة أمريكية حديثة، تناقص العمر الافتراضي للمتعافين من الإصابات الحرجة بفيروس كورونا، مقارنة بذوي الإصابات الخفيفة؛ ما يسلط الضوء على أهمية تناول اللقاح الذي يحد من شراسة الإصابة بكورونا.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن دراسة لجامعة فلوريدا إن نسب لوفاة بين المتعافين من إصابات كورونا الحرجة تبلغ ضعف نسب الوفاة لدي المتعافين من الإصابات الطفيفة.

وأضافت الدراسة إن 80% من حالات الوفاة وقعت لأسباب غير متعلقة بمضاعفات كورونا، خلال عام من التعافي من الإصابة.

وخلصت الدراسة إلى أن نسب الوفيات الأعلى بين المتعافين من عينة الدراسة والذين قوامهم 13 ألف شخص كانت أعلى بين الفئات العمرية الأقل من 65 عاما.

ويقول آرش ماينيس مشرف الدراسة من جامعة فلوريدا، إنه نظرا لكون أسباب الوفاة غير متعلقة بالمضاعفات، يتضح تأثير الإصابات الحرجة على الصحة بشكل عام، وإضعاف مقاومتها للأمراض، وبالتالي فإن تجنب إصابة حرجة وتجنب إنقاص العمر الافتراضي يكون بتلقي اللقاح الذي يقلل قوة الإصابة بكورونا، وفقا للدراسات والتجارب العلمية السابقة.