رئيس لجنة الشباب بالنواب: دعم الأندية الشعبية والمنتخبات الوطنية على رأس أولوياتنا في دور الانعقاد الثاني

أكد النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن دعم الأندية الشعبية يأتي على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وقال مجاهد، في بيان له عقب فوزه برئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الثانية ، إن اللجنة وضعت خطة عمل طموحة تستهدف النهوض بالرياضة المصرية على كافة المستويات.

وأوضح أن دعم المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب سيكون في مقدمة الملفات، خاصة مع ارتباطها بالاستحقاقات الدولية والقارية المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية لتذليل أي عقبات تواجه المنتخبات.

وأضاف رئيس لجنة الشباب أن ملف تطوير مراكز الشباب والأندية الشعبية يحظى باهتمام كبير، لما تمثله من قاعدة أساسية لاكتشاف المواهب في المحافظات والقرى، مؤكدا أن اللجنة ستتبنى مبادرات تشريعية ورقابية لزيادة المخصصات المالية لها وضمان استدامة مواردها.

وأشار إلى أن اللجنة ستفتح ملف الاستثمار الرياضي وتعديل بعض التشريعات المنظمة للرياضة بما يواكب التطورات العالمية، ويسهم في تحويل الرياضة إلى صناعة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.

واختتم مجاهد تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستعمل بروح الفريق الواحد مع جميع أعضائها، وأن أبوابها مفتوحة أمام كل المقترحات التي تخدم الشباب والرياضة المصرية.