باحثون بريطانيون يكشفون أسباب الجلطات النادرة لمتلقي لقاح أسترازينيكا

كشف باحثون بريطانيون، أسباب الجلطات النادرة المميتة التي أصابت القليلين ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وقال الباحثون إنه على الرغم من المخاوف التي أثيرت حول تلقي اللقاح في الشهور الماضية، إلا أنه رغم مخاطره النادرة يبقي له دور كبير في حماية الملايين من فيروس كورونا.

ونقلت "بي بي سي" عن فريق من باحثي جامعة كارديف البريطانية، أنهم يرجحون تسبب فيروس أدانو الموجود بلقاح أسترازينيكا في تفاعل من الأجسام المضادة نحو بروتينات الدم وبالتالي حدوث الجلطات الخطيرة.

وللتثبت من ذلك الفرض وضع الفريق فيروسات أدانو المستخدمة في أسترازينيكا تحت المجهر فائق البرودة؛ ليظهر انجذاب بروتينات في الدم البشري تدعى بلاتليت فاكتور 4 حول الفيروس المستخدم في اللقاح بشكل كبير.

ويشرح البروفيسور ألن باركر، من جامعة كارديف العلاقة بين الفيروس المستخدم باللقاح وبروتينات الدم، فيقول إن أدانو لديه سطح سالب وبروتين البلاتليت لديه السطح الموجب؛ ما يسبب قوة انجذاب كبيرة بينهما.

ويضيف باركر إن الأجسام المضادة تنخدع بتلك العلاقة، وتقرأ البلاتليت كجزء من الفيروس المصنع في اللقاح، وبالتالي تهاجم تلك البروتينات في جميع جزيئات الدم ما يحدث الجلطات المميتة.

ويسعى فريق البحث في المرحلة التالية لكشف أسباب خطأ الأجسام المضادة في قراءة بروتينات بلاتليت، ومهاجمتها في حالات نادرة وعدم حدوث ذلك رغم إمكانيته في أغلب الحالات.

وبحسب تقارير، تسببت الجلطات المرتبطة بلقاح أسترازينيكا، حتى الآن بوفاة 73 شخصا في بريطانيا من بين 50 مليون شخص متناولين للقاح.

ويقول بروفيسور علم الدم ويل ليستر من جامعة بيرمنجهام، إن الباحثين يحتاجون أيضا للنظر في بقية مراحل الدراسة في أسباب وقوع الجلطات الناجمة عن أسترازينيكا بأوردة الدماغ والكبد دون غيرها.