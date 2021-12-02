 إبراهيم عيسى: لا معمار معين للمساجد في الإسلام.. والنقوش الفرعونية ليست وثنية - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: لا معمار معين للمساجد في الإسلام.. والنقوش الفرعونية ليست وثنية

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى

نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 12:34 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 12:34 ص

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإسلام لا يوجد فيه معمار معين وما يزين المساجد هو المعمار الإسلامي الذي أنتجه المسلمين في حقبة معينة، مشيرًا إلى أنه كان بشريا إبداعا عظيما ولكنه ليس موجود في القرآن أو السنة.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الجماعات السلفية ضد أي منظر جمالي حتى المعمار، مشيدا بعظمة وجمال المعمار الفرعوني: "روح المعمار الفرعوني تسيطر على المشروعات الجديد، ومن قال إن البهو أو هذا المعمار ضد الدين والإسلام".

واستكمل: "كل المؤسسات القضائية الكبيرة بناء فرعوني ومعمار فرعوني يدل على الهيبة والقوة والعدالة"، مؤكدا أن النقوش الفرعونية ليست وثنية وإنما نقوش تاريخية وفنية وأثرية، إضافة إلى أن الحضارة المصرية هي التي اكتشفت التوحيد قبل الأديان السماوية الثلاثة.

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