أبطال المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحرزون ذهبية بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 عاما

أحرز ناشئو مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة، والمقامة بالصالة المغطاة بمدينة دمياط برأس البر، في الفترة من 1 حتى 5 ديسمبر الجاري برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



حصل اللاعب أحمد ربيع وزن ٦٢ ك، على المركز الأول الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب محمد عبد الباري المركز الثاني وزن ٥٢ ك، كما حصل اللاعبين عمر ابراهيم وزن ٥٢ ك على المركز الثالث و اللاعب محمد عبد الرحمن وزن ٦٢ ك على المركز الخامس فى بطولة الجمهورية للمصارعة بالصالة المغطاة برأس البر.



هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأبطال الصغار ومدربيهم، مشيداً بدور المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بإشراف الدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة في دعم وإعداد الأبطال في لعبة المصارعة بكفر الشيخ، حتى استطاعوا تحقيق الإنجاز الجديد، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع، مشيداً بمتابعة مركز بيلا للاعبي المصارعة الذين يثبتون تصدرهم البطولات المحلية والدولية.



كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة لناشئي المشروع القومي للموهبة، ومدربي الأبطال الصغار: وهم الكابتن ياسر عبد الرحمن، أبو غنام الرحماني، أدهم نور الدين، عبدالرحمن خالد وأسرة منطقة المصارعة بكفر الشيخ مؤكداً أن المشروع القومي بكفر الشيخ يحقق إنجازات متتالية في كافة اللعبات ويعد مصدراً مهماً لإعداد أبطال هم عماد المنتخبات الوطنية في الغد القريب.



تقام بطولة الجمهورية للمصارعة المرحلة الأولى بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر بدمياط، إحدى بطولات النشاط المحلي للاتحاد المصري للمصارعة، لمواليد أعوام 2008 و2009 و2010 بشهادة طبية في مسابقات المصارعة الحرة والروماني والنسائية، بمشاركة عدد كبير من الفرق على مستوى محافظات الجمهورية.