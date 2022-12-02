إبراهيم عيسى: افتتاح مدينة المنصورة الجديدة دليل أن عجلة الدولة شغالة ولا تتعثر

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة وقص شريط مشروعاتها وتقديمها أمام عدد حضور كبير وإذاعته على الهواء أمر جيد، مشيرًا إلى أن ذلك يدلل على أن عجلة الدولة المصرية تسير وتدور وأن المشروعات موجوده وأن هناك أفق عمراني موجود وحاضر، والدولة لم تتعطل أو تتردد أو تعثرت ويعطي أفق أن هناك عمل وأن الأمر ليس محاولة لمعالجة الأزمة باتخاذ اجراءات قادرة على الحل.

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تستمر في تنمية وتشغيل وانشاء مدن وإقامة مشروعات، موضحًا أن الرئيس السيسي أشار إلى أن هناك البعض تحدثوا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مطالبًا إياه بالتوقف عن الانفاق على المشروعات التي تقوم بها الدولة.

وأوضح، أن الرئيس السيسي أكد ان المشروعات القائمة يعمل بها قرابة 5000 شركة ويعمل بها عدد كبير من الأسر بحوالي 5 مليون مواطن مستفيدين من المشروعات، مؤكدًا أن المشروعات الجديدة القائمة لو لم تكن معتمدة على العملة الصعبة سيتم استكمالها بشكل طبيعي ولكن إذا كانت قائمة على عملية أجنبية فأنه لا يكون هناك قدرة على استكمالها.