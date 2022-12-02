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أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الكاميرون مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ويحتضن ملعب لوسيل المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرازيل والكاميرون، والتي ستنطلق في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في ختام مباريات دور المجموعات لمونديال 2022.

وجاء تشكيل المنتخب البرازيلي في مواجهة اليوم كما يلي:

إيدرسون في حراسة المرمى

الدفاع: داني ألفيس، إيدير ميليتاو، بريمر، أليكس تيليس

خط الوسط: فابينيو، فريد، أنتوني

الهجوم: رودريجو جوس، جابرييل خيسوس، مارتينيلي.