مفوض أوروبي يتراجع عن حضور اجتماع مع مسؤولين أمريكيين لخلاف بشأن جدول الأعمال

تراجع مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي عن حضور اجتماع مقرر مع مسؤولين أمريكيين، وقال إن الاجتماع يخصص وقتا محدودا لمعالجة مخاوف الزعماء الأوروبيين بشأن قوانين أمريكية تتعلق بالمناخ والضرائب.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا لأحد مساعدي المفوض تيري بريتون قوله في بيان إن بريتون لن يشارك في اجتماع قمة مجلس التجارة والتكنولوجيا للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزمع الأسبوع المقبل في جامعة ميريلاند الأمريكية؛ لأن الاجتماع "لم يعد يخصص مساحة كافية لبحث شواغل كثير من وزراء الصناعة والشركات في أوروبا".



وأضاف أن بحث القضايا الرئيسية أصبح "يقتصر الآن على ساعتين من الاجتماعات الوزارية"، وأن قانون الحد من التضخم تم تخفيضه من بند على جدول الأعمال إلى مناقشة على الغداء لمدة 45 دقيقة.



وأصبح القانون الأمريكي نقطة شائكة رئيسية في العواصم الأوروبية، التي ترى أن واشنطن تجتذب الاستثمارات من الكتلة الأوروبية من خلال مخصصات دعم ضخمة.



ومن المقرر أن يتوجه بريتون إلى الولايات المتحدة مطلع 2023 بدلا من الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات تتعلق بالصناعة والتنافسية والرقمنة والتكنولوجيا والفضاء والسيبرانية.



وجاء في بيان أن "القضية الحقيقية اليوم هي الحاجة الماسة للحفاظ على التنافسية للقاعدة الصناعية في أوروبا" مضيفا أن "اوروبا وحدها يمكنها ولابد أن تجد استجابة سريعة ومناسبة لهذا التحدي، والمفوض الأوروبي يكرس حاليا كل طاقته لهذا الغرض".