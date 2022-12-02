حزب العمال البريطاني يحتفظ بمقعد رئيسي في أول اختبار انتخابي لسوناك

احتفظ حزب "العمال" البريطاني بمقعد برلماني رئيسي، في انتخابات خاصة، مما يدعم زعيم الحزب كير ستارمر في أول اختبار انتخابي له ضد رئيس الوزراء المحافظ الجديد ريشي سوناك.

وتغلبت سامانثا ديكسون، من حزب العمال على مرشحة حزب المحافظين، ليز واردلو، في مدينة "تشيستر" شمال غرب إنجلترا، حيث فازت بـ61%، من الأصوات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وحصلت ديكسون على 17 ألفا و309 أصوات، مقارنة بـ6335، لمرشحة حزب المحافظين، واردلو.

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" للأنباء أن "المواطنين في تشيستر ومختلف أنحاء بلادنا، قلقون حقا".

وأضافت "إنهم قلقون بشأن فقدان منازلهم، نظرا لأنه لا يمكنهم سداد أقساط الرهن العقاري أو الإيجار، قلقون بشأن ما إذا كان بإمكانهم تشغيل الدفايات".

والانتخابات ناجمة عن استقالة كريس ماثيسون، الذي كان يشغل المقعد، عن حزب "العمال"، منذ عام 2015، في أعقاب مزاعم بشأن سلوك جنسي.