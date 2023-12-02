جالاتا سراي ينفرد بصدارة الدوري التركي بثنائية أمام بينديك سبور

انفرد جالاتا سراي بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري التركي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه بينديك سبور، اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز تشايكور ريزا سبور 3 / 2 على اسطنبول باشاك شهير، وتغلب سامسون سبور بالنتيجة ذاتها على مضيفه أضنة سبور، فيما تعادل ألانيا سبور مع ضيفه قونيه سبور 2 / 2.

وعجز جالاتا سراي وبينديك عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يحرز سيدريك باكامبا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 69، فيما تكفل النجم المغربي الدولي حكيم زيياش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وارتفع رصيد جالاتا سراي، الذي حقق فوزه الـ12 في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة، إلى 37 نقطة في القمة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فناربخشه، الذي من الممكن أن يعود لتقاسم الصدارة معه حال فوزه على ضيفه سيفاس سبور بعد غد الاثنين في نفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد بينديك سبور، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات و4 تعادلات، عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

من جانبه، فاز تشايكور ريزا سبور على ضيفه اسطنبول باشاك شهير 3 /2 في وقت سابق اليوم.

وعلى ملعب ريزا سبور، تقدم باشاك شهير بهدف عن طريق كريستوف بياتيك في الدقيقة السادسة لكن تشايكور ريزا سبور رد بهدفين حملا توقيع إبراهيم اولاويين ودال فارسانوفيتش في الدقيقتين 12 و17.

وسجل جيروم أوبوكو الهدف الثاني لباشاك شهير في الدقيقة 45 لكن إبراهيم اولاويين تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع هذا الفوز رصيد تشايكور ريزا سبور إلى 21 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد باشاك شهير عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب باهجه شهير اوكولاري ، لم يستغل فريق ألانيا سبور عاملي الأرض والجمهور، وفرط مرتين في تقدمه في النتيجة.

وأحرز سيرجيو كوردوفا الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 39، وتعادل ألكسندرو سيكايدو للضيوف في الدقيقة 32.

ثم تقدم آلانيا سبور مجددا بهدف ثان سجله جواو نوفايس من ركلة جزاء في الدقيقة 39، لينهي الشوط الأول متفوقا على منافسه.

إلا أن روبرت موريتش سجل هدفا ثانيا لفريق قونيا سبور في الدقيقة 52.

بهذه النتيجة ظل فريق ألانيا سبور في دائرة الأندية المهددة بالهبوط، حيث يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

بينما عاد قونيا سبور بنقطة ثمينة، ليحتل المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.