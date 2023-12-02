البليهي لـ ميسي ورونالدو: ولدت من أجل هذه التحديات

وجه علي البليهي مدافع الهلال السعودي، رسالة مثيرة للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بعد فوز الزعيم على النصر بنتيجة 3-0 مساء الجمعة في دوري روشن السعودي.

وخلال مباراة الديربي بين الهلال والنصر، أمس الجمعة، استفز علي البليهي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، إلى جانب قيامه باستفزاز جماهير النصر وهو ما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

تصرف البليهي مع رونالدو، أعاد إلى الأذهان ما فعله مدافع المنتخب السعودي مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، خلال مباراة الفريقين في كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الأخضر السعودي 2-1.

وشارك علي البليهي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتصرفه مع الثنائي رونالدو وميسي، معلقا عليها:" لقد ولدت من أجل هذه التحديات، كن واثقا بأنني جاهز دائما لمثل هذه التحديات".

جدير بالذكر أن الهلال يحلق منفردا على صدارة الدوري السعودي بعد الفوز على النصر بـ 41 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة ولديه 34 نقطة.