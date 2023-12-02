القسام تبث لقطات لاستهداف آليات إسرائيلية بطائرات مسيرة شمالي غزة

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة لاستهداف تجمع آليات عسكرية إسرائيلية.



وقالت كتائب القسام في بيان، مساء الجمعة، إنها استهدفت تحشدات لآليات الاحتلال شمال المنطقة الوسطى في قطاع غزة بثلاث طائرات مسيرة من طراز الزواري الانتحارية.

الآن



كتائب القسام تبث مشاهد استهداف مجاهديها تحشدات لآليات الاحتلال شمال المنطقة الوسطى في قطاع غزة ب 3 طائرات مسيرة من طراز "الزواري الانتحارية" pic.twitter.com/8FUI5BoxGX — رضوان الأخرس (@rdooan) December 1, 2023



جاء ذلك في وقت استئنف فيه جيش الاحتلال عدوانه على غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الجمعة، استشهاد 178 فلسطينيا مع استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة بعد هدنة لأسبوع.



وقالت الوزارة - في بيان: «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة إلى 178 شهيدا و589 إصابة معظمهم من الاطفال والنساء».



من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تواصل حرب الإبادة التي خلفت حتى الآن عن أكثر من 15 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة.



وذكر المكتب الإعلامي أنه لا يزال قرابة 6500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، إضافة إلى قرابة 37 ألف إصابة.