بريطانيا تستكشف طرق مساعدات بديلة لغزة بعد انهيار الهدنة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا تستكشف طرقا بديلة لتقديم المساعدات لغزة في أعقاب انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس.

كما جدد سوناك الدعوات إلى هدن إنسانية مستدامة، عندما التقى القادة الإقليميين على هامش قمة "كوب 28" في دبي يوم الجمعة لمناقشة الأزمة المستمرة.

وفي مؤتمر صحفي عقد قبل عودته إلى لندن، قال سوناك للصحفيين إن بريطانيا ضاعفت مساعداتها للمنطقة ثلاث مرات، لكنها تستكشف الآن إمكانية تقديم المساعدات عن طريق البحر، حيث إن المساعدات التي تصل إلى غزة عبر رفح والمعابر الحدودية الأخرى ليست كافية.

وأجرى سوناك محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة قط والأردن وإسرائيل لمناقشة الصراع.

وقال المتحدث باسم سوناك للصحفيين: «ركزت المناقشات على الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها الآن لتحقيق المزيد من الهدن الإنسانية حتى يمكن إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وكيفية ادخال المزيد من المساعدات أيضا، مع الوقوف أيضا إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن النفس».

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة، وصف سوناك انهيار الهدنة بأنه مخيب للآمال للغاية، وقال إنه يأمل في استئناف العملية.