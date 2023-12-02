إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالغربية

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أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطباء في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل قرية سملا في نطاق محافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من الرائد أحمد الشيخ رئيس نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، باستقبال مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل قرية سملا.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطباء مصابين بكسور وسحجات وكدمات ونزيف بالبطن، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام.

وتبين أن المصابين أغلبهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور ونزيف بالبطن وهم "علي سيد حلمي 20 عاما" "محمد منصور علي سيد 20 عاما" "سارة سعد حسن باشا 30 عاما طبيبة بمستشفى كفر الشيخ العام" "محمد مصطفى السيد 27 عاما" "حسام مصطفى السيد 50 عاما" "حمدي السيد عبد الرحمن مراد 30 عاما طبيب بمستشفى كفر الشيخ العام" "أسماء حمدي سلطان عبد المجيد 29 عاما طبيبة بمستشفى كفر الشيخ العام".