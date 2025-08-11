فورد تعتزم استثمار ملياري دولار لإعادة تجهيز مصنع لصناعة السيارات الكهربائية في كنتاكي

تعتزم شركة فورد الأمريكية للسيارات استثمار ملياري دولار لإعادة تجهيز مصنع في ولاية كنتاكي الأمريكية لانتاج سيارات كهربائية، قائلة إنها ستكون أقل تكلفة وأكثر ربحية وسوف تتفوق على الطرز المنافسة.

وكشف الرئيس التنفيذي لثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة عن استراتيجية الشركة الجديدة في مجال السيارات الكهربائية، اليوم الاثنين، في مصنع فورد لتجميع السيارات في لويفيل، والذي سيتحول، بعد أن ظل ينتج سيارات تعمل بالوقود التقليدي لمدة 70 عاما، إلى تصنيع سيارات كهربائية.

وقال جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد، في بيان: "لقد اتخذنا نهجًا جذريًا لمواجهة تحدٍ صعب للغاية: ابتكار سيارات بأسعار معقولة تُمثل نقلة نوعية في كل العناصر مثل التصميم والتكنولوجيا والأداء والمساحة والسعر والقيام بذلك بمساعدة العمال الأمريكيين".

يأتي ذلك فيما تواصل شركات صناعة السيارات الكبرى في الولايات التحول من محركات الاحتراق الداخلي إلى تكنولوجيا السيارات الكهربائية حتى مع قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الحوافز المقدمة لشركات صناعة السيارات للتحول إلى السيارات الكهربائية.

ويستهدف قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق إلغاء حوافز السيارات الكهربائية، بما في ذلك الإلغاء الوشيك للدعم الذي يوفر للمشترين ما يصل إلى 7500 دولار عند شراء سيارة كهربائية جديدة.