قال المتحدث باسم حركة فتح الدكتور عبدالفتاح دولة، إن الاحتلال يستأنف عدوانه على قطاع غزة، بسبب خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة الآن في مواجهة أمريكا، وليس الاحتلال فحسب.



وأشار إلى أن «السلطة الفلسطينية سلمت (بلينكن) ملفًا كاملًا بكل الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية وكذلك في القدس».



وتساءل: «لكن هل تغير الولايات المتحدة موقفها الداعم للاحتلال وتأخذ موقفًا تاريخيًا إنسانيًا يحسب لها بالاعتراف وإحقاق الحقوق الفلسطينية؟ نتمنى ذلك».



ورأى بأن واشنطن تدعم الاحتلال بشكل لا محدود، معقبًا: «الاحتلال يريد من المقاومة أن تسلمه الأسرى مجانًا، وعندما لم يتمكن من الانقضاض على المقاومة، فإنه قرر الإجهاز على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة».



وحذر من أن «العدوان كبير والمشروع يستهدف مستقبل فلسطين والشعب الفلسطيني وكل حر وداعم للقضية الفلسطينية»، مشيرًا إلى أن أمريكا تهيمن على القرار الدولي والمنظومة الدولية ولا تستطيع فرض إرادة حقيقية في وجه الاحتلال المجرم.



واستطرد: «لو لم تقف مصر إلى جانبنا وكذلك الأردن لنفذ الاحتلال مخطط التهجير القسري، والذي مازال يعمل عليه في قطاع غزة، فهو يلاحق المدنيين في الجنوب لدفعهم نحو سيناء».





