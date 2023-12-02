كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من تعطيل قمر التجسس الخاص بها

انتقدت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة، اليوم السبت، بعد أن ألمحت مسئولة أمريكية، إلى إمكانية تعطيل قمر التجسس العسكري الكوري الشمالي، الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، وقالت بيونج يانج إنها ستعتبر ذلك بمثابة "إعلان حرب" ضد النظام.



وأصدر متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، بيانا، بعدما قالت شيريل كلينكل، المتحدثة الاستراتيجية بقيادة الفضاء الأمريكية لبرنامج إعلامي في إشارة إلى قمر التجسس الكوري الشمالي، إنه يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل "لحرمان" أي خصم من قدرات الفضاء وقدراته المضادة.



وخلال حديث لإذاعة آسيا الحرة في وقت سابق من الأسبوع، قالت كلينكل أيضا إن العمليات الفضائية للقوات المشتركة يمكن أن تقلل من فعالية وفتك القوات المعادية في جميع المجالات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وذكر البيان الصادر باللغة الإنجليزية والذي نقلته كوريا الشمالية "لا يمكن أبدا تجاهل العداء المؤسف لقوة الفضاء الأمريكية تجاه قمر الاستطلاع الخاص بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأنه يشكل تحديا لسيادة كوريا الديمقراطية، وبشكل أكثر تحديدا، إعلان حرب ضدها".