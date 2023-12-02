منظمات إغاثة بعد قصف جنوب غزة: أين يذهب السكان؟

تسبب القصف الشديد من قبل إسرائيل على جنوب قطاع غزة، حيث نزح جزء كبير من السكان المدنيين الفلسطينيين إلى مساحة ضيقة، حالة من الفزع والغضب بين منظمات الإغاثة.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إيلدر، في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقا) اليوم السبت: "المئات والمئات من الانفجارات. في مكان مكتظ بالسكان المدنيين، يجب أن يصيب كل شيء شيئا ما.. وشخصا ما".

وقالت هبة الطيبي، مديرة منظمة الإغاثة كير، لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن المدنيين لا يعرفون أين يذهبون، لا يوجد ما يكفي من الأماكن لاستيعابهم.

ووصف المتحدث باسم اليونيسيف إيلدر الليلة، التي قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أكثر من خمسين هدفا في خان يونس بجنوب قطاع غزة المحاصر بأنها كانت "لا هوادة فيها".

وطالبت الطيبي بحماية السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها، وأضافت أنه مازال يجب إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة على الفور وبشكل غير مشوط، داعية إلى تجديد الهدنة لإنهاء القتال.