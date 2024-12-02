شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلا ببيت لاهيا

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين، مساء اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال منزلا في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، إثر استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا.

كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية قرب برج عوض شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,429 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,250 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.