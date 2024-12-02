حزب الله ينفذ أول هجوم على مواقع إسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار

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قال حزب الله اللبناني، إنه نفذ ردا دفاعيا أوليا تحذيريا اليوم الاثنين، على موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا.

وأرجع هذا الهجوم إلى انتهاكات إسرائيلية متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار شملت تنفيذ غارات جوية وقصفا على لبنان، بحسب وكالة رويترز.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حزب الله أطلق صاروخين دون وقوع إصابات.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ذكرت في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفتين مدفعيتين صوب بلدة بيت ليف في منطقة بنت جبيل، فيما استهدفت نيران الرشاشات الثقيلة بلدة يارون.

وأضافت الوكالة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أي من الهجومين.