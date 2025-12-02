بابا الفاتيكان يدعو لتجنب التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر قال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة لإيجاد طريقة أخرى للتعامل مع الوضع في فنزويلا، محذرا من أي تدخل عسكري، ومؤكدا أنه من الأفضل السعي للحوار أو ممارسة الضغوط الاقتصادية.

وقال بابا الفاتيكان، للصحفيين على متن الطائرة البابوية عائدا إلى روما من بيروت اليوم الثلاثاء: "يبدو أن هناك احتمالا لحدوث نشاط ما، ربما عملية لغزو الأراضي الفنزويلية. أعتقد حقا أنه من الأفضل البحث عن طرق للحوار، وربما الضغط، بما في ذلك الضغط الاقتصادي، لكن النظر في طرق أخرى للتغيير، إذا كان هذا ما يريدون القيام به في الولايات المتحدة".

وتأتي تصريحات بابا الفاتيكان فيما يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو قد تحدثا عبر الهاتف، وأنه "نظرا لتغير الأصوات القادمة من الولايات المتحدة بشكل متكرر أحيانا، يجب مراقبة الأمر".

وخلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة تناول مجموعة من المواضيع، دعا بابا الفاتيكان أيضا، أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أن تكونا "أقل خوفا قليلا" عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين من ديانات مختلفة.

وجاءت تعليقاته على مسألة الهجرة بعد أقل من أسبوع من تصريح ترامب بأنه كان يفكر في حظر دائم للهجرة من ما يسميه "دول العالم الثالث".

من ناحية أخرى، شدد بابا الفاتيكان على أهمية الدور الأوروبي في صياغة خطة سلام بشأن أوكرانيا، مضيفاً أنه "من الواضح أن الرئيس الأمريكي يرى أنه يمكن الترويج لخطة سلام، وقد رغب في القيام بها، وفي البداية كانت دون أوروبا، لكن حضور أوروبا مهم، وتم تعديل الخطة الأولى أيضا بناءً على ما كانت أوروبا تقوله".