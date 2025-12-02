بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية

كشف بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، لأول مرة ما الذي كان يفكر فيه عندما بدأت الأصوات ترجح كفته خلال المجمع السري الذي انتخبه، قائلا إنه استسلم لما لا مفر منه وترك الباقي في يد الله.

وقال ليو، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي واسع النطاق على متن طائرته أثناء العودة من أول رحلة يقوم بها إلى تركيا ولبنان: "أخذت نفسا عميقا.. وقلت: ها نحن ذا يا رب. أنت المسئول وأنت تقود الطريق".

وتلقى ليو، الأسئلة لمدة نصف ساعة، وأجاب بسهولة باللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية حول مجموعة متنوعة من أخبار الكنيسة والأخبار الدولية.

وأشار إلى مناقشات وراء الكواليس حول حزب الله وإسرائيل في لبنان، وحث على الحوار بدلا من التهديدات العسكرية الأمريكية لفنزويلا.

كما ناقش الرحلات التي يأمل أن يقوم بها في المستقبل في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، من بين موضوعات أخرى.





