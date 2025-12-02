 توقيف مراهقين في فرنسا على خلفية مخطط لشن هجوم إرهابي - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
توقيف مراهقين في فرنسا على خلفية مخطط لشن هجوم إرهابي

الشرطة الفرنسية
وكالات
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 7:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 7:08 م

ألقت السلطات الفرنسية القبض على مراهقين، يبلغان من العمر 16 و17 عامًا، يشتبه في تخطيطهما لعملية إرهابية قبل وقوعها، وفق ما أوردت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، إحدى الصحف المعتبرة والموثوقة في تغطية الأخبار المحلية والأمنية.

المراهقان، من منطقتي باريس وبا-رين، وُجهت إليهما اتهامات رسمية من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتهمة «مؤامرة إرهابية إجرامية».

ويُعد هذان القاصران بين القاصرين التاسع عشر والعشرين الذين تُحاكَمهم السلطات الفرنسية بتهم إرهابية منذ بداية عام 2025، وقد وُضعا تحت الحبس الاحتياطي بناءً على طلب النيابة.

وأوضحت التقارير أن القاصرين مرتبطان بتنظيم داعش.

وكانت شهدت فرنسا سابقًا نشاط جماعات متطرفة مثل فرسان العزة، التي كانت نشطة في العقد الماضي قبل أن تُحل رسميًا عام 2012 بعد محاكمات واعتقالات قياداتها بسبب ارتباطها بتنظيم الدولة. هذا التاريخ يعكس القلق المستمر لدى السلطات الفرنسية من محاولات استقطاب الشباب ضمن الأطر الأيديولوجية المتطرفة.

وأكدت لو باريزيان استمرار مراقبة السلطات الفرنسية لجميع الأنشطة المرتبطة بالتطرف، مع التركيز على التدابير الوقائية لحماية المجتمع ومنع أي تهديد قبل وقوعه. 

 


