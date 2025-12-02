كييف تنفي سقوط بوكروفسك لدى قرب زيارة ويتكوف لموسكو

نفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مزاعم الكرملين بأن القوات الروسية استولت على مدينة بوكروفسك الرئيسية، قبيل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لموسكو.

وقالت هيئة الأركان، عبر تطبيق تليجرام: "تواصل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها الدفاعية في القطاعات الصعبة على الجبهة، بما فيها بوكروفسك وفوفتشانسك وكوبيانسك".

واتهم الجنرالات، روسيا بإعلان الاستيلاء على المدينة مع التركيز على زيارة ويتكوف لموسكو اليوم الثلاثاء، حيث يسعى الكرملين إلى إظهار تقدم قبل مباحثات بشأن خطة سلام محتملة.

وأصبحت بوكروفسك، وهي مركز صناعي كان يقطنه نحو 60 ألف نسمة، رمزا للمقاومة الأوكرانية في الحرب.

ومن شأن الاستيلاء على المدينة أن يمثل أكبر انتكاسة لكييف على الجبهة منذ سقوط أفديفكا في فبراير 2024.

لكن الجيش الأوكراني، يؤكد أن قواته ما زالت تسيطر على الجزء الشمالي من بوكروفسك على طول خط السكة الحديد.