بوتين: روسيا تدرس اتخاذ إجراءات ضد سفن الدول التي تساعد أوكرانيا في أعمال القرصنة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تدرس اتخاذ إجراءات ضد سفن الدول التي تساعد أوكرانيا في أعمال القرصنة.

ووصف بوتين، خلال تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة «سبوتنيك»، مساء الثلاثاء، الهجمات على السفن في البحر الأسود بـ«القرصنة».

وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تنوي خوض حرب مع الدول الأوروبية، مشددا على أنه «إذا بدأت أوروبا حربا، فإن روسيا مستعدة منذ اللحظة».

وأضاف: «لقد حاولت أوكرانيا في السابق ضرب الموانئ البحرية الروسية وردت روسيا بفعالية، وموسكو تسمح للأوروبيين بالعودة إلى محادثات التسوية إذا أخذوا في الاعتبار الحقائق على الأرض».

ونوه أن أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، مشيرًا إلى أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام تهدف إلى عرقلة العملية.

وأكمل: «أوروبا تفكر في أطروحة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا وتعيش في هذه الأوهام، وهي أيضًا تشكل عائقا أمام الإدارة الرئاسية الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا».

وأعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن سفينة شحن تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لهجوم في البحر الأسود، وسط تحذيرات تركية من التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.

وأفادت إدارة الشئون البحرية التركية بأن «السفينة مايلدفولغا 2 أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من السواحل وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس».

وأشارت إدارة الشئون البحرية إلى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا سالمون، وأن السفينة لم تطلب المساعدة، مضيفة أن السفينة تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي.

من جهتها، أكدت وكالة النقل البحري والنهري الروسية «روسمورفلوت»، تعرض سفينة شحن لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود، مشيرة، في بيان، إلى أن الهجوم ألحق أضرارا طفيفة بالهيكل العلوي للسفينة دون أن تتسرب إليه المياه.

وأضاف البيان أنه لم تُسجل إصابات على متن السفينة، التي توجهت إلى ميناء ولاية سينوب التركية، دون تفاصيل إضافية.