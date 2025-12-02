الصين تدعو إلى الاستعانة بالأقمار الصناعية لمواجهة الفيضانات

دعا وزير الموارد المائية الصيني غويينغ لي، الثلاثاء، إلى الاستعانة بمقاربات جديدة بينها الأقمار الصناعية، لمواجهة الفيضانات وتقلبات المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة في الدورة الـ19 من المؤتمر العالمي للمياه، المنعقد في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة 1500 خبير ومسؤول من أكثر من 100 دولة، وذلك خلال الفترة ما بين 1 و5 ديسمبر الجاري.

والمؤتمر تنظمه وزارة التجهيز والماء المغربية، بشراكة مع الجمعية الدولية للموارد المائية (منظمة دولية غير حكومية)، تحت شعار "الماء في عالم متغير: الابتكار والتكيف".

وقال الوزير الصيني في كلمته، إنه "يجب تكثيف الجهود من أجل الحصول على نتائج إيجابية مستقبلا في ظل معاناة عدة دول من التقلبات المناخية، مثل الفيضانات والكوارث الطبيعة الأخرى".

وأضاف أنه "يجب تبني مقاربات حديثة لمحاربة هذه الظواهر، مع الاستعداد الجيد لمواجهتها، خاصة الفيضانات التي تضرب الكثير من الدول".

ودعا إلى التعامل مع الفيضانات "بشكل جديد على اعتبار أنها تترك وراءها موارد مائية، وتقلص من نسبة ملوحة المياه، وهو ما يعني أن لها أيضا جوانب إيجابية".

ورأى غويينغ لي، أن التعامل مع الفيضانات يجب أن يكون عبر 3 أبعاد، الجاهزية والتنسيق والاستثمار في البنية التحتية.

وأوضح أن "البعد الأول يتعلق بإعطاء الأولوية للجاهزية والبرنامج الاستباقي، وتتبع مخططات علمية ومشاريع ناجحة للسيطرة عليها".

البعد الثاني وفق الوزير الصيني، يتعلق بالتنسيق بين مختلف الفاعلين، حيث دعا إلى ضرورة مراقبة هطول الأمطار عبر الأقمار الاصطناعية والاعتماد على نظام لتبادل المعلومات، بجانب القيام بالمزيد من الأبحاث.

وفيما يتعلق بالبعد الثالث، أوضح أنه يتمثل في الاستثمار في البنى التحية قي مجال المياه، وتحديث شبكة المياه الوطنية.

وأشار إلى أهمية تخزين مياه الفيضانات بهدف استغلالها، خاصة أن الكثير من الفيضانات تضرب العالم في السنة.

واعتبر الوزير الصيني أنه رغم أن بلاده شهدت فيضانات، إلا إنه بفضل المقاربة الاستباقية والتنسيق والاستثمار في البنية التحتية، نجحت في تخزين كميات كبيرة من المياه، وقللت طبيعتها التدميرية.



