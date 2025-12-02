الرئيس الباكستاني يحيي الذكرى 36 لاستعادة الديمقراطية في بلاده على يد بينظير بوتو

أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم الثلاثاء، بالسيدة بينظير بوتو التي وصفها بالشهيدة المحترمة ، في الذكرى السادسة والثلاثين لأدائها اليمين كرئيسة لوزراء باكستان في 2 ديسمبر عام 1988 - وهو اليوم الذي أصبحت فيه أيضًا أول امرأة منتخبة تتولى رئاسة الحكومة في العالم الإسلامي في سن الـ 35.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان " الباكستانية عن الرئيس قوله في رسالة إحياء ذكراها ،:" قبل 36 عامًا من اليوم، وبعد أحد عشر عامًا من الحكم العسكري والديكتاتورية، أُعيدت الحكومة الديمقراطية إلى باكستان."

وأضاف زرداري ،أن رحلة استعادة الديمقراطية بدأت تحت قيادة بوتو البالغة من العمر آنذاك 35 عامًا.

وعلق قائلاً: "لقد منح ذلك اليوم الأمة بصيص أمل جديد، ووجه رسالة قوية للنساء والشباب مفادها أن أحلامهم بالمشاركة في العملية السياسية يمكن أن تتحقق."

وأوضح الرئيس زرداري أنه من خلال كونها أصغر رئيسة وزراء في باكستان، عززت بينظير بوتو العزيمة من أجل تحقيق حكم الشعب والديمقراطية والمساواة.