الرئيس الباكستاني يشيد بعملية إغاثة ضحايا الفيضانات التي نفذتها البحرية في سريلانكا

أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الثلاثاء، بالبحرية الباكستانية لتنفيذها عمليات إغاثة في سريلانكا، وذلك بعد أن ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية أجزاء عديدة من البلاد، مما تسبب في حالات وفيات ودمار واسعة النطاق، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وأشاد الرئيس، في بيان له اليوم الثلاثاء، بطاقم مروحية تابعة للبحرية الباكستانية لإنقاذهم عائلة كانت عالقة لمدة 5 أيام في الوقت المناسب.

وقال زرداري، إن مهمة الإغاثة من الفيضانات التي نفذتها سفينة البحرية الباكستانية "سيف" في سريلانكا، هي تجسيد للصداقة المتجذرة بين باكستان وسريلانكا.

وأعلنت السلطات في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أودت بحياة 1230 شخصا على الأقل، منهم 659 في إندونيسيا، و390 في سريلانكا، و181 في تايلاند.

وأكد مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ بقيادة الجيش تواصل تمشيط المناطق المدمرة بحثا عن 352 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار ديتوا.