 دوجاريك: لا يمكن تحميل جميع الأفغان مسئولية هجوم واشنطن - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:15 ص القاهرة
دوجاريك: لا يمكن تحميل جميع الأفغان مسئولية هجوم واشنطن

نيويورك / الأناضول
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 10:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 10:10 ص

دعا ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، إلى عدم تحميل جميع أفراد المجتمع الأفغاني مسؤولية مهاجمة مهاجر من هذا البلد الآسيوي، جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وردا على سؤال عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بعد حادثة إطلاق النار في واشنطن، قال دوجاريك إن لقادة الدول الحق والمسؤولية في تحديد من يُسمح له بدخول بلادهم.
وعبر دوجاريك عن إدانته الشديدة للهجوم الذي وقع في واشنطن، مؤكدا في الوقت نفسه عدم موافقته على تصريحات ترامب التي تستهدف مجتمعا بأسره بسبب جريمة ارتكبها فرد واحد منهم.
وأشار المتحدث الأممي إلى أنه من المهم جدًا ألا يُعتبر مجتمع بأسره كبش فداء بسبب أفعال فرد واحد.
والأربعاء الماضي، تعرض اثنان من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض لإطلاق نار، وتم القبض على المشتبه فيه رحمن الله لكنوال، وهو مهاجر أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما.
لاحقا، أعلن ترامب وفاة جندي من الحرس الوطني متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجوم المسلح.
والخميس، أوقفت إدارة المواطنة والهجرة الأمريكية النظر في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان، بعد إعلان ترامب أن المشتبه فيه بإطلاق النار على الجنديين قدم من أفغانستان عام 2021.


