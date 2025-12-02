 اليوم.. افتتاح معرض لقاء للفنانة ميسون الزربة بمتحف الفن المصري الحديث - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
اليوم.. افتتاح معرض لقاء للفنانة ميسون الزربة بمتحف الفن المصري الحديث

مي فهمي
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 4:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 4:06 م

تستضيف قاعة الباب – سليم بمتحف الفن المصري الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية في الجزيرة، اليوم في تمام الساعة السادسة مساء، افتتاح معرض "لقاء" للفنانة ميسون الزربة، ويستمر المعرض حتى 13 ديسمبر الجاري.

ويعد هذا المعرض خطوة فنية جديدة في مسيرة الزربة، التي تقدم أعمالًا تجمع بين التجريب والبحث عن لغة بصرية تعبّر عن تجربتها الشخصية وتفاعلها مع العالم من حولها.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال التشكيلية التي تتنوع بين اللوحات والرسم التجريدي، وتعكس قدرة الفنانة على المزج بين اللون والشكل لتكوين تجربة بصرية غنية تنقل المشاهد إلى فضاءات تتسم بالحركة والهدوء معًا.

وتحرص الزربة على أن تعكس أعمالها الحوارات الداخلية والتأملات الإنسانية، ما يمنح زوار المعرض فرصة للتفاعل مع كل قطعة على حدة وفهم طبقاتها الفنية المختلفة.

ويمثل المعرض فرصة لمحبي الفن التشكيلي والنقاد والفنانين، للاطلاع على التجربة الفنية التي تقدمها الزربة، والتي تمثل انعكاسًا لرؤيتها الشخصية وقدرتها على تحويل الأفكار والمشاعر إلى أعمال ملموسة عبر اللون والتكوين والتجريب.


